Fugatti, 'con le Olimpiadi 2028 continuità sugli investimenti'

"Sembrava una boutade pronunciata davanti a 200 persone di Baselga di Piné abbastanza arrabbiate perché venivano tolte loro le Olimpiadi invernali. Invece il lavoro fatto insieme alla Lombardia, al Veneto e alle nostre strutture ha portato all'assegnazione, nel 2028, delle Olimpiadi giovanili". Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti in occasione della conferenza stampa post Giunta a Valfloriana, dopo l'annuncio dell'assegnazione delle Olimpiadi giovanili 2028 al progetto "Dolomiti-Valtellina", che coinvolge anche il Trentino. Fugatti ha ricordato che le Olimpiadi giovanili possono essere svolte, come previsto "nei regolamenti olimpici, nelle strutture all'aperto, cosa che non era possibile per le Olimpiadi invernali".

Con le Olimpiadi 2028, ha aggiunto il presidente della Provincia di Trento, "da una parte diamo continuità agli investimenti in termini di centri e strutture sportive che vengono fatti in Val di Fiemme, dall'altra apriamo definitivamente il fronte di Baselga di Piné". In conferenza stampa Fugatti ha riferito che hanno votato il progetto "Dolomiti-Valtellina" 89 persone del Cio su 91 aventi diritto al voto, con un contrario e due astenuti.

In mattinata Fugatti ha incontrato i sindaci della Val di Fiemme. "Occorre darsi un'organizzazione sempre più strutturata" in vista delle Olimpiadi 2026, ha detto il presidente della Provincia di Trento, in termini di "mobilità, accoglienza, sanità, logistica e possibilità di sistemare le infrastrutture"; settori "che necessitano di strumenti straordinari". "Nelle prossime settimane seguirà una delibera della Giunta che usa una norma provinciale per avere una cabina di regia unica Provincia-Comuni, coordinata dalla Protezione civile", ha concluso Fugatti.



