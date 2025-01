Francesco Palermo, non sarò candidato sindaco a Bolzano

"Ringrazio i partiti e le liste della coalizione di centro-sinistra per la proposta di candidatura a sindaco in vista delle prossime elezioni. L'invito mi onora, al pari delle numerose manifestazioni di sostegno e apprezzamento ricevute da molte persone negli ultimi giorni.

Ragioni strettamente personali e professionali mi impediscono di poter accettare in questo momento". Con questa parole, date all'ANSA, il costituzionalista e ex senatore Francesco Palermo declina l'invito del centrosinistra di presentarsi come candidato sindaco alle comunali del 4 maggio.

"Non sempre i treni passano al momento giusto. La richiesta e la dovuta riflessione che questa - prosegue Palermo - ha comportato rientravano in un normale quadro di ricerca delle candidature più appropriate da parte delle forze politiche, che continuerà con altri candidati di sicuro valore e affidabilità", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA