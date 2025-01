Laborfonds,nel 2024 in regione oltre 4 miliardi di masse gestite

A fine 2024 le masse gestite da Laborfonds in Trentino Alto Adige si sono attestate a oltre 4,1 miliardi di euro, in crescita di circa 400 milioni rispetto al 2023. Sono aumentate anche le adesioni (oltre 9.000, +20%) e le contribuzioni versate (oltre 360 milioni di euro, +10%). Nel corso del 2024 il Fondo ha liquidato agli aderenti quasi 210 milioni di euro tra prestazioni, riscatti ed anticipi. A fine 2024 il totale degli iscritti attivi è salito a 141.611 (oltre 4.000 in più rispetto al 2023). Circa il 57% degli iscritti proviene dalla provincia di Bolzano. L'età dei nuovi aderenti, invece, vede un 40% di under 30 e due terzi di under 40. Il 55% dei nuovi aderenti, inoltre, è costituito da donne.

Il 2024 è stato un "anno assolutamente positivo su tutte le linee, adesione in grande crescita del 20% rispetto all'anno precedente, che a sua volta era stato un anno di crescita. E abbiamo in crescita anche gli importi versati al fondo", ha dichiarato nella conferenza stampa che si è svolta nella sede di Trento il direttore generale di Laborfonds Stefano Pavesi.

Nel 2024 la linea garantita ha portato un rendimento netto del 2,63%, quella prudente etica del 5,49%, quella bilanciata del 5,57% e quella dinamica del 9,40%.

Il presidente Lorenzo Bertoli ha ricordato che il nuovo cda "si è dotato di un piano strategico triennale". Tra le azioni intraprese, quella di aver dato "alla linea dinamica e bilanciata, che occupano oltre il 75% delle masse gestite, un vestito migliore in termini di asset e location". In questo momento Laborfonds sta selezionando i gestori delle due linee.

"Partiremo con la nuova gestione del 2025", ha aggiunto Bertoli.

C'è poi l'intenzione di promuovere "un nuovo fondo a sostegno dell'economia delle imprese e dei lavoratori del territorio. In sede di chiusura del fondo strategico 1 intendiamo promuovere un fondo strategico 2", che replicherà il fondo strategico 1 aggiungendo un supporto per le imprese "dal punto di vista patrimoniale con la private equity". Un terzo punto riguarda l'espansione di Laborfonds. "Dobbiamo crescere soprattutto tra i giovani. Intendiamo dotarci di canali di comunicazione in cui far capire ai giovani che è fondamentale pensare al loro futuro", ha concluso Bertoli.



