In val Passiria in 48 ore da gennaio più secco a più bagnato

In val Passiria, come nel resto dell'Alto Adige, il gennaio che si sta per concludere rischiava di entrare nella storia come uno dei più secchi. Dopo il passaggio di una perturbazione da sud, nel giro di 48 ore, ora sarà invece ricordato come il gennaio più bagnato degli ultimi undici anni. A Plata - scrive il meteorologo provinciale Dieter Peterlin - sono caduti 112 litri per metro quadro. Sul ghiacciaio della val Senales si registrano 70 centimetri di neve fresca, sulla altre montagne dell'Alto Adige tra i 40 e i 60 centimetri.



