A esame per la patente con auricolare e videocamera, denunciato

La Polizia di Trento ha denunciato un 40enne pakistano che aveva provato a superare l'esame di teoria della patente grazie ad un aiuto esterno. Nel corso della prova in corso presso una delle aule della Motorizzazione civile del capoluogo, uno degli esaminatori aveva notato atteggiamenti sospetti da parte dell'uomo allertando le Forze dell'ordine.

I poliziotti delle Volanti della Questura sono arrivati sul posto e hanno perquisito l'esaminando addosso al quale hanno trovato tutto il necessario per ottenere l'aiutino dall'esterno.

In particolare, un auricolare collegato via onde-radio ad una ricevente ed una microcamera, a forma di bottone, connessi ad una batteria occultata sotto la maglietta e attaccata al torace con del nastro adesivo.

Il materiale è stato sequestrato ed è scattata la denuncia in stato di libertà per violazione dell'articolo 1 della legge 475/1925 che punisce chiunque, in sede di esami o concorsi, si appropri di lavori o capacità altrui facendole proprie.



