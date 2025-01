Sinner vince anche in tv, picco di 5 milioni di spettatori

Vince sul campo in Australia e vince in televisione in Italia. Il secondo trionfo consecutivo di Jannik Sinner agli Australian Open di tennis ha fruttato ascolti da capogiro al Nove, che ha deciso all'ultimo momento di trasmettere in chiaro la finale contro il tedesco Alexander Zverev. Secondo l'analisi OmnicomMediaGroup sui dati Auditel commissionata da Libero i telespettatori medi che hanno seguito l'incontro sono stati 2,4 milioni con uno share del 22,5%. Un altro 10,8% (1,142 milioni) ha visto la sfida su Eruosport 1.

Il totale è da primato, soprattutto per la fascia oraria mattutina: 3,5 milioni di spettatori e oltre 33% di share con un picco di quasi 5 milioni alle 12.28 al momento del punto decisivo. Grazie a Sinner, gli ascolti del Nove sono stati superiori a quelli degli altri canali. Uno sguardo ancora più approfondito rivela un'interesse elevato da parte dei più piccoli (4/7 anni) con il 23,3% di share. La quota di laureati ha raggiunto il 37%. A livello regionale, in Trentino Alto Adige ha raggiunto il 31% di share, in Liguria il 29.2%, in Toscana il 28.5% e in Lombardia il 26.5%.



