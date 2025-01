Prima nevicata vera dell'inverno in Alto Adige, fino a 50 cm

Con l'arrivo di una perturbazione da sud in Alto Adige si è verificata la prima vera nevicata di questo inverno. Lungo la cresta di confine, da Passo Resia verso il Brennero, nelle scorse ore sono caduti fino a 50 cm di neve.

Diversa la situazione verso le Dolomiti dove, a causa di correnti di aria calda la pioggia in alcune zone è arrivata anche a 2000 metri di quota.

Con la perturbazione è arrivato però anche vento forte e in alcuni centri sciistici gli impianti di risalita sono stati fermati temporaneamente.



