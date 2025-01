Curling, a Brunico il campionato italiano di doppio misto

Brunico, che tra giovedì e domenica all'Intercable Arena ospita il campionato italiano di doppio misto, è la prima tappa di avvicinamento dell'anno alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Per il direttore tecnico delle nazionali azzurre Marco Mariani l'appuntamento ha una duplice valenza: "Per testare livello e stato di forma dei giocatori, ma soprattutto per trovare il tempo di parlare con ciascuno di loro così da verificare la loro disponibilità verso i giochi", ha spiegato.

Nelle prime due stagioni post olimpiche, la Federazione italiana sport ghiaccio si è concentrata sulla crescita delle selezioni maschile e femminile con l'obiettivo di puntare a una medaglia: "Ora il doppio misto torna tra le priorità - ha insistito Mariani - Ho ricevuto sia da Stefania Costantini sia da Amos Mosaner piena collaborazione e disponibilità per affrontare insieme il percorso verso i giochi. Poi la scelta degli atleti spetterà allo staff tecnico". Nel 2022, alle olimpiadi invernali di Pechino, la 25enne di Pieve di Cadore e il 29enne trentino vinsero l'oro nel doppio misto collezionando undici vittorie, ma a Brunico non giocheranno assieme: Monsaner non compare nemmeno fra gli iscritti.

"Porteremo avanti la nostra programmazione schierando di volta in volta la miglior coppia o la miglior squadra a disposizione ha concluso Mariani - Fare nomi adesso non ha alcun senso. Quello che conta, dal mio punto di vista, è ricevere l'adesione e la disponibilità da tutti i miei atleti così da poter fare le scelte migliori nell'interesse dell'Italia. Poter contare anche su Constantini e Mosaner, in quest'ottica, deve essere per tutti un'ottima notizia".



