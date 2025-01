A Bolzano il centrosinistra corteggia l'ex senatore Palermo

A Bolzano il centrosinistra punta sull'ex senatore Francesco Palermo come candidato sindaco alle comunali, in programma il 4 maggio, ma il suo sì non è scontato.

Ieri sera Pd, Verdi, Sinistra, Team K, M5s, Restart e Socialisti hanno trovato l'accordo sul professore universitario di diritto costituzionale, come scrive il quotidiano Alto Adige. Il 55enne ha però posto una serie paletti e il suo sì non sarebbe scontato, apprende l'ANSA.

Palermo è stato eletto senatore indipendente nel 2013 con il sostegno del centrosinistra e della Svp, restando a Palazzo Madama fino al 2017 Alle comunali la Volkspartei correrà comunque da sola, almeno al primo turno, con un proprio candidato sindaco, il vicesindaco uscente Stephan Konder. Per il centrodestra si delinea invece una candidatura del presidente regionale di Cna, Claudio Corrarati, però anche questa ancora da confermare.



