Disordini e tensioni a Maturaball, studenti forzano cordone di Polizia

Nuove tensioni durante un 'Maturaball', le tradizionali feste dei maturandi, al Forum di Bressanone, già teatro due settimane fa di un brutale pestaggio di un giovane. Duecento giovani hanno tentato di sfondare il cordone delle forze dell'ordine. Una ragazza 15enne è finita in coma etilico.

"Quella che doveva essere una serata di festa si è purtroppo conclusa nel peggiore dei modi, e ciò a causa della improvvisazione e della mancanza di professionalità dimostrata dagli organizzatori, nonché del comportamento violento ed incurante della salute e della sicurezza dei giovani, in buona parte minorenni, posto in essere da altri, con il rischio concreto che il tutto potesse ulteriormente degenerare". Lo ha detto il questore Paolo Sartori. "Non è ammissibile che chi si reca in un locale pubblico per trascorre in serenità una serata - ha aggiunto - debba correre rischi del genere a causa della sconsideratezza dei comportamenti di soggetti che non rispettano leggi ed istituzioni. La mia decisione di sospendere il Maturaball, in questo contesto, si è resa necessaria per garantire la sicurezza e l'incolumità di centinaia di ragazzi a fronte di una situazione che, per l'appunto, avrebbe potuto facilmente trasformarsi in tragedia".

