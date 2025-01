Protesta di Coldiretti davanti al Commissariato di Trento

Coldiretti chiede al governo di "accelerare nell'erogazione degli aiuti sulle assicurazioni" e di "agevolare una riforma del sistema della gestione del rischio, che a causa degli effetti dei cambiamenti climatici si è trovato a dover fronteggiare situazioni mai vissute prima".

Una delegazione di 250 agricoltori ha manifestato questa mattina davanti al Commissariato del Governo di Trento ricordando come negli ultimi tre anni il comparto italiano sia stato chiamato a pagare "un conto di 20 miliardi tra emergenze climatiche, epidemie e attacchi della fauna selvatica, aumento dei costi legato alle tensioni internazionali".

L'associazione ha ricordato come nel 2024 il valore assicurato delle produzioni a carico delle 65.000 imprese agricole abbia raggiunto i 10 miliardi di euro. Malgrado l'impegno definito "importante" del Ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida nel garantire risorse aggiuntive per oltre 160 milioni di euro e i 700 milioni garantiti dall'Agea, Coldiretti parla di "situazioni di grave difficoltà".

Nel dettaglio, sono ancora bloccati gli oltre 80 milioni di euro dei pagamenti delle assicurazioni agevolate delle annualità 2022 e 2023 e non sono state ancora aperte le domande 2024. "Le difficoltà legate ai ritardi sono ormai insostenibili per le imprese agricole - lamenta coldiretti - e i Condifesa coinvolti, che si trovano a dover fronteggiare gravi perdite economiche a causa di eventi atmosferici sempre più estremi e imprevedibili".

Secondo il sodalizio è difficile anche la situazione negli allevamenti, comparto per il quale i pagamenti sono fermi dal 2015.

La richiesta di Coldiretti è di uno sblocco immediato dei pagamenti, per almeno il 70% del dovuto, e delle liquidazioni di Agricat sulla base dei nuovi conteggi rivisti oltre che dell'apertura immediata delle domande 2024 e 2025, per le quali è stato sollecitato anche il coinvolgimento della Provincia.





