Daprà e Chiarani al Rallye Monte-Carlo, 16/o e 41/o dopo 3 stage

Sedicesimo e quarantunesimo assoluti: sono i piazzamenti provvisori dei due piloti trentini impegnati nel 93esimo Rallye Monte-Carlo, prova inaugurale del mondiale di specialità. Entrambi al volante di una Skoda Fabia Rs e impegnati nel Wrc2, ieri sera avevano completato due delle tre prove in programma: la terza è stata sospesa dopo il passaggio dei primi 13 piloti.

Roberto Daprà, con i suoi 23 anni il secondo più giovane tra gli italiani in gara, occupa la 16esima posizione a 3:41.5 dal battistrada, il campione del mondo in carica Thierry Neuville (Hyundai i20 N). Per il rallista solandro navigato da Luca Guglielmetti, la Top 10 è lontana un minuto e mezzo. Il 52enne di Arco Maurizio Chiarani, affiancato da Flavio Zanella, ex co-pilota di Renato Travaglia, è 41esimo a 7:55.2 dal primo.

Oggi la seconda giornata e una delle sei cronometrate in programma, la seconda, è già stata cancellata.



