Biathlon: norvegese Bo vince ad Anterselva,3/o azzurro Giacomel

Il norvegese Tarjei B› ha vinto ad Anterselva lo sprint maschile sui 10 km, comunicando subito dopo di voler chiudere, come suo fratello Johannes Thingnes, la carriera a fine stagione. B› oggi si è imposto con soli 0,4 secondi di vantaggio sul connazionale Sturla Holm Laegreid. Il podio è stato completato dall'azzurro Tommaso Giacomel.

In una bellissima giornata, i migliori biatleti del mondo hanno regalato ai 12.000 spettatori di Anterselva un vero thriller, in cui Tarjei B› ha avuto il fiato più lungo. Lo scandinavo ha tagliato il traguardo dopo 23.51 minuti, non commetendo neanche un errore al poligono. Al secondo posto si è classificato il suo compagno di squadra Sturla Holm Laegreid, con un errore al tiro, ma con unïottima prestazione sugli sci.

Alla fine, è stato battuto per soli 0,4 secondi.

Il podio è stato completato dallïazzurro Tommaso Giacomel. Il 24enne trentino ha tagliato il traguardo con il terzo miglior tempo, nonostante abbia dovuto fare due giri di penalità. Una prestazione straordinaria di Giacomel, oggi il migliore in assoluto sugli sci. Alla fine, il trentino ha perso la gara per soli 2,6 secondi. Dopo la vittoria nella mass start a Ruhpolding, Giacomel è salito per la seconda volta in questa stagione sul podio. Quarto posto invece per Martin Uldal, che ha confermato ancora una volta la forza della squadra norvegese.

Johannes Thingnes B›, si è dovuto accontentare del nono posto e ha dovuto cedere la leadership della Coppa del mondo a Laegreid.

Il beniamino locale Lukas Hofer di Montal ha chiuso al 29/o posto dopo tre errori al poligono. Anche gli altri italiani, Didier Bionaz (16/o), Elia Zeni (32/o) e Daniele Cappellari (35/o) si sono qualificati per la gara di inseguimento di domenica.

Lïinseguimento femminile di domani invece è programmato per le 13:00. Poco meno di due ore dopo, alle 14:55, partirà la staffetta maschile.



