Saldo positivo nell'organico dell'Azienda sanitaria trentina

Il saldo tra le cessazioni di contratti a tempo indeterminato e le nuove assunzioni nell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) di Trento risultano negli ultimi sei anni positivi, con 61 medici e 282 infermieri in più. Il periodo di massima crescita - informa l'Azienda - è stato il 2020, coincidente con il periodo Covid, compensato da un dato in diminuzione a cavallo 2022-23. Il trend sul lungo periodo è positivo, con una media annua di +47 infermieri e +10 medici.

A quanto specificato, i concorsi per infermieri e altri professionisti sanitari vengono indetti a ciclo continuo, con garanzia di sbocco professionale per chi si laurea presso il Polo delle professioni sanitarie. I concorsi per dirigente negli ultimi due anni hanno visto maggiore partecipazione e hanno consentito quel saldo positivo tra assunzioni e cessazioni. Nel concorso appena bandito per dirigenti di medicina d'urgenza gli iscritti sono 15.

Rimangono situazioni problematiche, come la difficoltà di attrarre e trattenere di medici di pronto soccorso o professionisti sui territori di valle (come nei casi delle radiologie o delle pediatrie).



