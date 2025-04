La Slovacchia autorizza l'abbattimento di 350 orsi

In seguito a diversi attacchi, il governo slovacco ha autorizzato l'abbattimento di 350 orsi. "Non possiamo vivere in un Paese in cui la gente ha paura di andare nel bosco", ha dichiarato il primo ministro Robert Fico ai giornalisti. Gli ambientalisti hanno invece accusato il governo di aver violato la legge e hanno chiesto una migliore informazione per la popolazione. Una direttiva di Bruxelles stabilisce infatti che solo gli "orsi problematici" che hanno attaccato persone o proprietà possono essere uccisi - e solo se non c'è altra soluzione. L'anno scorso in Slovacchia sono stati abbattuti 93 orsi, come riporta il quotidiano slovacco "Dennik N".

Sabato prossimo, il 5 aprile 2023, ricorre il secondo anniversario della morte del trentino Andrea Papi, ucciso dall'orsa Jj4 nei boschi di Caldes. Una commemorazione in paese è stata rinviata, dopo che il padre del giovane, Carlo Papi, una decina di giorni fa, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Malè. Confermata invece la messa nella chiesa del paese sabato alle ore 20.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA