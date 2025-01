Pusher sorpreso con cliente in piazza Verdi, sarà espulso

E' già stato accompagnato al Cpr di Gradisca di Isonzo e sarà rimpatriato nel suo paese di origine, un cittadino gambiano di 30 anni, sorpreso da una pattuglia della Questura di Bolzano con un cliente nei pressi del Teatro comunale. L'uomo è stato trovato in possesso di hashish e cocaina, come anche di 200 euro in contanti. Il cliente, un suo connazionale 25enne, è stato invece denunciato per aver violato di divieto di accesso a piazza Verdi, imposto lo scorso settembre dal questore Paolo Sartori.

"Lo spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta un reato particolarmente grave non solo per gli effetti che esso produce di per sé su chi consuma droga, ma anche per il contesto in cui trova terreno fertile per la sua diffusione e per l'indotto criminale che genera, in termini di degrado, microcriminalità e conseguenze sull'ordine e la sicurezza pubblica - ha sottolineato Sartori -. Per questo motivo la prevenzione ed il contrasto al suo diffondersi rappresenta una delle priorità per le Forze di Polizia, impegnate quotidianamente a garantire la sicurezza dei cittadini".



