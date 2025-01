Incentivi per assunzioni di persone con disabilità

Il Servizio Mercato del Lavoro promuove l'inclusione delle persone con disabilità, sostenendo le aziende nella creazione di posti di lavoro stabili. Il precedente sistema di contributi ora è stato sostituito da un sistema a premio, il procedimento è stato totalmente digitalizzato. L'assessora provinciale al Lavoro Magdalena Amhof, il direttore del Servizio Mercato del Lavoro Stefan Luther e Magdalena Oberrauch, direttrice dell'Ufficio Integrazione lavorativa, hanno presentato il 22 gennaio a Bolzano le novità del nuovo sistema di promozione "ProAbility".

"L'occupazione facilita la partecipazione sociale delle persone con disabilità e permette alle aziende di accedere a nuovi talenti. Il sistema di candidatura semplice e completamente digitale è un nuovo standard a cui ci rifaremo per le successive misure di politica del lavoro", ha sottolineato l'assessora Magdalena Amhof.

Del sostegno potranno beneficiare i datori di lavoro privati che assumono e impiegano stabilmente persone con un'invalidità civile pari o superiore al 46 per cento o con un'invalidità lavorativa pari o superiore al 34 per cento. È possibile richiedere un premio per l'assunzione per i nuovi contratti di lavoro di durata pari o superiore a 180 giorni, oppure un premio di stabilità per i rapporti di lavoro esistenti, calcolato in base alla durata del contratto e al grado di disabilità.

L'importo del bonus dipende anche dal grado di adempimento della quota obbligatoria per l'assunzione di persone con disabilità.

Se la quota è soddisfatta, i datori di lavoro possono ricevere fino a 4.000 euro di premio per l'assunzione e 9.000 euro di premio di stabilità per un periodo di 25 anni.

Il direttore del Servizio Mercato del lavoro Stefan Luther ha evidenziato le semplificazioni: "In precedenza, le aziende dovevano presentare una domanda per l'approvazione del contributo e un'altra per il pagamento; abbiamo unito le due cose. I dati in possesso della pubblica amministrazione non dovranno essere ripresentati, i controlli sono stati semplificati e accelerati in modo che il pagamento possa avvenire dopo pochi mesi", ha dichiarato Luther. Le domande potranno essere presentate dal 1° febbraio al 31 marzo 2025 tramite il programma ProAbility nel portale CIVIS.



