Progetto 'Swipe', spazio di confronto tra generazioni a Trento

Nasce a Trento uno spazio in cui giovani e adulti possano ascoltarsi, capirsi e confrontarsi sulle rispettive aspettative, per costruire assieme un futuro inclusivo e rispettoso. L'iniziativa si chiama "Swipe: scorrendo tra le generazioni", e si rivolge ai ragazzi della generazione Z, la prima chiamata a confrontarsi fin dalla nascita con le tecnologie digitali, e agli adulti di riferimento.

Promosso da Fondazione Caritro e Sideout Music, il progetto si propone di creare nuovi ponti di dialogo intergenerazionale, mettendo a confronto diretto figli e genitori, studenti ed insegnanti, nonni e nipoti. Al centro del primo talk tematico, organizzato presso l'Auditorium Santa Chiara del capoluogo trentino, alcuni temi di grande attualità, come l'impiego dei social network e del web, le relazioni e la sessualità, la censura e la libertà d'espressione, la trasformazione del mondo del lavoro e la salute mentale.

"Il progetto è stato ideato da Fondazione Caritro per trovare un punto d'incontro e un ponte tra le generazioni, tra giovani e adulti di riferimento. L'obiettivo è creare un luogo i ragazzi possano parlare liberamente e gli adulti possano ascoltarli senza pregiudizi. Ci siamo appoggiati a Sideout Music, che ha trovato i giusti interlocutori che potessero essere espressione del mondo dei giovani e che possano raccontare in modo innovativo e disinibito dei problemi dei ragazzi", ha chiarito la direttrice generale della Fondazione Caritro, Anita Penati.

Al primo talk, moderato dal conduttore radiofonico Rudy Zerbi, sono intervenuti l'esperto in psicosessuologia clinica e consulente sessuale Livio Ricciardi, il manager discografico Ciro Buccolieri, l'artista e rapper Kid Yugi, il "content creator" Il Rosso e la psicoterapeuta Serena Valorzi.

Il prossimo appuntamento del progetto si terrà a maggio con "Mondo della musica a 360 gradi", un incontro interattivo per conoscere tutte le fasi della produzione musicale, con Shablo, Marta Blumi, e Marco Masoli.



