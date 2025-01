Dolomiti Energia acquisisce Hydrowatt Shp Srl dal gruppo Epico

Con un'operazione da 15 milioni di euro il gruppo Dolomiti Energia ha perfezionato l'acquisizione del 100% del capitale della Hydrowatt Shp Srl da Epico, un gruppo industriale specializzato nella produzione di energie rinnovabili che tra Italia (dove investe dal 1999) e altri paesi ha impianti di potenza installata compresa tra 100 kW e 10 MW.

Quelli di proprietà di Epico sono 60 centrali tra idroelettriche, fotovoltaiche e a biomassa.

L'acquisizione comprende 14 impianti fotovoltaici che si trovano fra Marche, Abruzzo, Lazio e Molise, con una potenza complessiva di 13,1 MW. Con l'acquisizione, la potenza installata dei parchi eolici e fotovoltaici in esercizio e in costruzione del gruppo Dolomiti Energia passerà a circa 47 MW.

"Questa operazione - ha dichiarato Stefano Granella, Ceo del gruppo - si inserisce nel nostro piano di crescita e ci consentirà di creare valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder". Per il manager le nuove sinergie "contribuiranno a ottimizzare la catena del valore, generando nuove opportunità per i business del gruppo". Granella ha confermato che la società punta a consolidare la "leadership nella produzione rinnovabile".



