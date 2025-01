Torna a minacciare i genitori, questa volta scatta l'arresto

Prendeva a calci il portone di ingresso, urlava e sbraitava contro i propri genitori barricati all'interno dell'abitazione. E' stato così arrestato da una pattuglia della Questura un bolzanino 27enne, già noto alle forze dell'ordine per analoghi fatti, l'ultimo intervento risale ad appena una settimana fa.

Poiché il bolzanino risultava essere già gravato da un divieto di avvicinamento alla casa familiare, questa volta è scattato l'arresto.

In considerazione di quanto oramai ripetutamente accaduto in questa ed in altre recentissime circostanze, il questore Paolo Sartori ha dato disposizioni di avviare in via d'urgenza le procedure finalizzate alla applicazione, nei confronti di ddl, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

"Anche nella nostra Provincia assistiamo quotidianamente a quella che rappresenta oramai una vera e propria emergenza, che vede nel ruolo di vittime persone indifese in balia della violenza di familiari o di persone comunque appartenenti alla cerchia delle strette conoscenze - ha messo in evidenza Sartori -. E' del tutto evidente che l'intervento della Polizia serve, e nei casi più gravi è addirittura indispensabile, ad eliminarne gli effetti, evitando che talune situazioni possano sfociare in vere e proprie tragedie. Tuttavia è sulle cause che bisogna intervenire, creando sinergie con enti, istituzioni ed associazioni che di questi fenomeni devianti si occupano, con azioni strutturate che agiscano sul piano culturale, sociale e familiare, allo scopo di far comprendere ai maltrattanti il disvalore assoluto dei propri comportamenti, ed alle vittime la necessità di denunciare immediatamente ogni situazione che possa anche solo far intravvedere criticità di questo genere", conclude Sartori.





