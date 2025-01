Biathlon: cdm; Giacomel vince la mass start di Ruhpolding

Tommaso Giacomel ha dominato la mass start di Ruhpolding, in Germania, cogliendo il primo successo della carriera nel massimo circuito davanti ai norvegesi Sturla Laegreid e Johannes Boe.

Boe, che ieri ha annunciato a sorpresa il suo ritiro al termine della stagione in corso, ha cercato di raggiungere il connazionale nella parte finale della gara, ma senza successo.

Nella classifica generale, Laegreid ha quindi recuperato terreno sul connazionale più anziano, che è a caccia di un sesto globo di cristallo prima di ritirarsi.

"E' una giornata davvero pazzesca, fuori da ogni logica. E' stata una gara dura, durissima: mi sono ritrovato al poligono finale con i migliori.

Stavamo attravesando un momento complicato per tutta la squadra, questo risultato vale molto per me e per tutti noi", le parole di Giacomel al sito della Fisi.

"Sono davvero orgoglioso del lavoro che ho fatto in questi anni, ma anche di tutto quello che hanno fatto i nostri tecnici, tutto il nostro staff, tutto il nostro team", ha aggiunto.

Alle 15 è in programma la prova femminile che completerà la tappa di Coppa del Mondo di Ruhpolding.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA