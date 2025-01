Centro sci Bolbeno-Borgo Lares, inaugurato il nuovo impianto

Taglio del nastro per la nuova seggiovia quadriposto "Pianezze" e per l'ampliamento della pista, con l'attuale lunghezza di circa un chilometro per un dislivello di oltre 200 metri, nell'area sciistica di Bolbeno-Borgo Lares, che oggi ha visto la grande festa di inaugurazione, con una folla di cittadini e giovani sportivi accompagnati dalle loro famiglie per trascorrere una giornata all'insegna degli sport sulla neve. Presenti alla cerimonia gli assessori provinciali all'artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca Roberto Failoni e alla salute, politiche sociali e cooperazione Mario Tonina.

Sul palco per i saluti istituzionali anche il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, i consiglieri Vanessa Masé e Walter Kaswalder, il presidente della Comunità delle Giudicarie Giorgio Butterini, il sindaco di Borgo Lares Giorgio Marchetti il presidente dell'APT Madonna di Campiglio Tullio Serafini. Sono intervenuti, tra gli altri, anche il vicepresidente di Trentino Sviluppo Albert Ballardini, il presidente della FISI Trentino Tiziano Mellarini e il presidente della Pro Loco di Bolbeno Roberto Marchetti e dello sci club locale Marco Perottino, mentre tra il pubblico erano presenti numerosi sindaci e rappresentanti dell'associazionismo locale.

"All'area sciistica di Campiglio e Pinzolo si aggiunge anche Bolbeno, che è avvio allo sci, divertimento e luogo di ritrovo per le famiglie. Abbiamo sempre voluto andare avanti con questo progetto, nel rispetto dell'ambiente e facendo fronte al rincaro dei costi dei materiali, con un risultato unico, per l'avviamento allo sci e per la pratica agonistica. Solo uniti si vince, per l'economia del Trentino e la qualità della vita di chi vi abita", ha detto Failoni, ringraziando il sindaco di Borgo Lares, la Pro Loco, lo Sci club di Bolbeno e Trentino Sviluppo.

"Anche da parte mia rivolgo un ringraziamento alla comunità di Bolbeno, perché quando siamo di fronte a un successo è grazie a tante persone che hanno contribuito a raggiungerlo", ha detto Tonina, ricordando il grande contributo dei volontari. "Ancora una volta il mondo del volontariato fa la differenza, al termine dell'anno di Trento capitale del volontariato possiamo dire che attraverso questo mondo tutto il Trentino si è riconosciuto.

Questo è un campo scuola per tanti giovani e vorrei rimarcare che lo sport è fondamentale per trasmettere valori, passioni, sani stili di vita e prevenzione e i primi a beneficiarne sono i più giovani", ha aggiunto Tonina.



