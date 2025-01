Sci: Goggia-Brignone, è azzurra anche la 2/a prova a Cortina

Alternandosi come miglior risultato rispetto a giovedì Sofia Goggia e Federica Brignone hanno dominato anche la seconda prova cronometrata sull'Olimpia Delle tofane in vista della discesa di cdm di domani e che domenica ospiterà un superG.

L'olimpionica ha fermato i cronometri su 1.34.63 con alle sue spalle la campionessa valdostana in 1.35.31. Terzo tempo per la svizzera Lara Gut- Behrami in 1,35.52 che si conferma come l'avversaria costantemente più pericolosa.

Nessun tempo di rilievo per le altre azzurre in questa seconda prova mentre la campionessa Usa Lindsey Vonn, caduta ieri senza danni, ha fatto una prova decisamente prudente sulla pista che del resto ama e conosce come le proprie tasche visto che vi ha vinto ben 12 volte.

Goggia a Cortina ha già vinto 3 volte e punta al poker mentre Brignone cerca il suo primo successo.



