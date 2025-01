Tamponamento con 4 tir ad Egna, A22 bloccata verso sud

Mattinata difficile sull'autostrada del Brennero. L'A22 attualmente risulta bloccata in direzione sud nei pressi di Egna per un tamponamento di quattro mezzi pesanti. L'incidente è avvenuto verso le 10.30 in un tratto senza cantieri. Non si registrano feriti gravi, ma un camionista è rimasto bloccato nel suo mezzo e deve essere liberato con le pinze idrauliche dai vigili del fuoco. Per questo si è resa necessaria la chiusura dell'autostrada in direzione sud. Si sono formate lunghe code.

Già questa mattina all'alba si erano registrati rallentamenti nei pressi di Bressanone per ritardi, poi risolti, nel varo di un ponte sull'artieria autostradale.

Alle ore 12 l'autostrada è stata riaperta e le code sono in via di smaltimento.



