Due maestri di sci francesi irregolari multati in val Gardena

Le pattuglie del soccorso alpino della Guardia di finanza hanno individuato due francesi che esercitavano irregolarmente la professione di maestro di sci sulle piste di un comprensorio della Val Gardena. Pur in possesso di un titolo analogo conseguito all'estero, infatti, non avevano richiesto la prescritta autorizzazione temporanea, necessaria per esercitare la professione in Italia.

Alla vista dei finanzieri, i due hanno tentato di confondersi con gli altri sciatori, allontanandosi dai gruppi che accompagnavano. Le Fiamme gialle, però, li stavano osservando da tempo anche perché indossavano una vistosa casacca con il logo di una scuola di sci d'Oltralpe, e dispensavano consigli su come affrontare i tracciati più impegnativi e suggerimenti sulla tecnica. Fermati a bordo pista dai militari, si sono visti contestare una pesante sanzione che, se non pagata in tempi brevi, potrà facilmente superare i 2.500 euro. I clienti, tutti minorenni, sono tornati dai propri genitori.

"Gli irregolari si appropriano di una fetta di mercato importante - sottolinea il comandante provinciale della Gdf, colonnello Giuseppe Dinoi - che viene sottratta a chi, dopo aver acquisito regolarmente il titolo di maestro di sci, vuole giustamente far fruttare le proprie competenze, approfittando dell'alta concentrazione di turisti tipica del periodo invernale".

"Trovo assolutamente corretto e anzi necessario che le forze dell'ordine preposte intervengano in questi giorni sulle piste da sci affinché la figura del maestro di sci non venga confusa e svalutata da coloro che millantano titoli e formazioni non all'altezza", commenta il presidente del Collegio maestri di sci Alto Adige, Robert Demetz.



