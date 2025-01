Schallenberg in Ue, 'Austria resterà affidabile, fidatevi'

"L'Ue è una Unione di democrazie, nella quale i cittadini prendono decisioni sovrane e le istituzioni devono rispettarle, lavorando con tutti i Paesi membri. L'Austria è stato uno Stato membro impegnato nell'Ue, e io spero che continui ad esserlo. Oggi Schallenberg ha ribadito che l'impegno europeo dell'Austria continuerà". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa in un punto stampa a Bruxelles con il Cancelliere ad interim austriaco, Alexander Schallenberg.

"Io sono felice di sentire queste parole e non vedo l'ora di continuare a lavorare con l'Austria e con il cancelliere", ha spiegato Costa. "Io sono qui per portare due messaggi chiari. Il primo è che l'Austria era e resterà un partner affidabile, un partner forte all'interno dell'Ue. Le precondizioni per la formazione del governo (da parte del partito di estrema destra, Fpo, ndr) sono state ben chiarite dal presidente della Repubblica federale e dal partito leader: stato di diritto, separazione dei poteri, protezione delle minoranze, tutela delle libertà fondamentali, indipendenza dei media, rispetto del diritto internazionale e delle convenzioni Onu, sono tutti punti non negoziali", ha spiegato Schallenberg. "L'Austria è uno dei Paesi con il livello più alto di rispetto dei diritti umani, quindi chiedo di avere fiducia nel processo democratico austriaco e nelle nostre forti istituzioni. Farò tutto ciò che è in potere per mantenere questa direzione", ha concluso.



