Comune Trento, un piano per la mobilità dei dipendenti

La giunta comunale di Trento ha approvato oggi un piano per incentivare la mobilità sostenibile tra i dipendenti dell'amministrazione cittadina, con l'obiettivo di contribuire a decongestionare il traffico secondo i principi definiti dalla piattaforma europea del "Mobility management". Il provvedimento, presentato in conferenza stampa, è previsto dalla legge del 2020 sulle "Misure per incentivare la mobilità sostenibile", che impegna le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di cento dipendenti ad adottare un piano degli spostamenti casa-lavoro del personale.

Il piano prevede di limitare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente mantenendo i livelli del 2024 per il lavoro agile, favorire le riunioni da remoto, analizzare la fattibilità di un "coworking" decentrato e favorire l'impiego delle biciclette, con parcheggi, spogliatoi, officine e percorsi dedicati. Inoltre si prevede di favorire l'utilizzo del trasporto pubblico locale o il "car pooling" aziendale.

Una volta adottato, il piano sarà portato a conoscenza dei dipendenti per il loro coinvolgimento.

Sul tema della mobilità sostenibile l'amministrazione comunale sta lavorando anche all'esterno. In tutto sono 43 i soggetti contattati, per un totale di oltre 21mila dipendenti e di quasi 16mila studenti.



