Lite con cocci di bottiglia a Bolzano, foglio di via a un 38enne

Un cittadino afghano di 38 anni residente in Puglia, K.Y., incensurato e in regola sul territorio nazionale, è stato denunciato dalle Volanti della Questura di Bolzano per porto abusivo di oggetti atti ad offendere dopo una lite fuori da un locale in piazza Domenicani.

Le pattuglie sono arrivate rapidamente sul posto dopo una chiamata al Numero unico 112. I poliziotti hanno raccolto le prime testimonianze ed è emerso che, qualche minuto prima, un cittadino straniero ha minacciato altre due persone, tra cui il 38enne, che ha risposto brandendo una bottiglia di vetro, senza però giungere ad alcun contatto fisico. I tre, poi, alla vista dell'auto della Polizia si sono dati alla fuga, ma sono stati rintracciati e fermati in piazza Stazione: uno dei tre contendenti aveva ancora in mano un coccio di vetro. Il questore Paolo Sartori, in considerazione di quanto emerso, ha emesso nei confronti del 38enne un Foglio di via obbligatorio con il divieto di far ritorno nel Comune di Bolzano per i prossimi 4 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA