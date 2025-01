Minacce ai genitori per comprarsi la dose, denunciato 28enne

Un tossicodipendente 28enne bolzanino è stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia e definitivamente allontanato d'urgenza da casa.

Inoltre il questore della Provincia autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, in considerazione della pericolosità del soggetto e della reiterazione delle condotte minacciose, ha emesso nei suoi confronti un ammonimento ed un avviso orale di pubblica sicurezza. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti dopo la chiamata dei genitori. Il 28enne, in evidente stato di alterazione, stava sbraitando contro la madre, il padre ed il fratello minacciandoli di morte perché gli avevano impedito di entrare in casa. Il giovane, peraltro, oltre alle violente minacce - per le quali la Polizia era già stata chiamata ad intervenire anche in precedenza qualche ora prima - pochi attimi prima aveva gravemente danneggiato lo scooter della madre, parcheggiato nelle vicinanze dell'abitazione.

A fatica e con una paziente opera di convinzione gli agenti hanno calmato il 28enne e lo hanno portato in Questura mente gli altri poliziotti rimasti hanno ricostruito quanto accaduto grazie al racconto della madre. La donna, in preda alla disperazione, ha raccontato di numerosi e gravi episodi di violenza negli ultimi mesi, con continue richieste minacciose di denaro e, in alcuni casi, anche di furti di gioielli di famiglia, il tutto allo scopo di finanziare la sua dipendenza da stupefacenti.



