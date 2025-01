Termina pre-registrazioni per i biglietti Cortina-Milano

È iniziato il conto alla rovescia per l'apertura dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026: tra poco più di un anno, per la precisione dal 6 febbraio 2026, gli sport invernali espressi al loro massimo livello arricchiranno le giornate con eventi quotidiani, anche in Alto Adige: Anterselva sarà infatti teatro delle gare di biathlon.

Per chi desidera vivere da vicino l'esperienza delle Olimpiadi e/o quella delle Paralimpiadi, c'è tempo fino a mercoledì 15 gennaio per entrare a far parte della community online di Milano-Cortina 2026. Solo in tal modo si avrà poi la possibilità di acquistare i biglietti a partire dal 5 febbraio 2025. A tal fine, verranno estratti a sorte dei periodi di tempo durante i quali i membri della community potranno acquistare i biglietti per le gare olimpiche. La vendita dei biglietti per i Giochi paralimpici inizierà il 6 marzo 2025.



