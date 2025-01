Bianchi, 'nuova fase di crescita e rinnovamento per Bolzano'

"Per la prima volta nella storia recente, Bolzano ha la possibilità di ambire a una guida amministrativa nuova, in grado di offrire una visione più ampia e coraggiosa per il futuro," dichiara l'assessore provinciale Christian Bianchi (Uniti-Lega) in vista delle comunali in primavera. "Troppo spesso ci si ferma all'amministrazione, magari quella ordinaria, ma le elezioni, invece, dovrebbero essere prima di tutto la rappresentazione del futuro. La Bolzano del 2050 deve partire dalle scelte di oggi, e dalle azioni di tutti i giorni. La bellezza del ruolo del sindaco è anche quella di essere il veicolo su cui viaggiano le idee", prosegue l'ex primo cittadino di Laives.

Nel suo intervento, Bianchi evidenzia la necessità di un candidato sindaco "capace di costruire consenso trasversale, coinvolgendo partiti nazionali e forze civiche, per garantire non solo la vittoria elettorale ma anche una governance solida".

"Le forze civiche, come dimostrato dalla mia esperienza, sono indispensabili per costruire un'amministrazione in grado di affrontare le sfide della città con una prospettiva innovativa e condivisa", aggiunge. "Bolzano è una città che si trascina stanca, che non sta generando elementi innovativi, visioni nuove, strategie che possano determinare quanto detto sopra. Ci sono tantissimi temi, da molto tempo, che non trovano alcuna possibilità di essere discussi, con vere soluzioni prospettate.

Dalla casa, alla viabilità, alla sicurezza, al ruolo commerciale o industriale nell'ambito del territorio provinciale, alla sua funzione culturale come punto di mediazione tra le varie culture e tradizioni locali. Bolzano deve tornare a essere la città delle opportunità, un luogo dove le idee si trasformano in progetti concreti e realizzabili", prosegue.

Infine, Bianchi ha rinnovato il suo impegno personale a sostenere il futuro candidato sindaco, mettendo a disposizione la sua esperienza amministrativa: "Auguro a chi ricoprirà questo ruolo di avere una visione ambiziosa per Bolzano. Se il candidato dimostrerà di voler percorrere questa strada, avrà tutto il mio supporto." "Le elezioni comunali di maggio rappresentano dunque un momento cruciale per il futuro della città, che potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase di crescita e rinnovamento", conclude l'assessore provinciale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA