Non si ferma ad un controllo e denuncia il furto dell'auto

Non si era fermato con l'auto ad un posto di controllo dei carabinieri, denunciando il giorno dopo il furto dell'auto per nascondere le proprie responsabilità È l'accusa che i carabinieri di Laives rivolgono ad uno straniero trentenne, residente a Laives, denunciato per simulazione di reato.

Il fatto risale allo scorso 19 novembre, quando, nelle prime ore della giornata, una Volkswagen Giolf non si è fermata ad un posto di controllo in zona produttiva Vurza, dandosi alla fuga.

Due pattuglie della compagnia carabinieridi Egna si sono messe alla ricerca della vettura, trovandola poi ribaltata su un fianco nei pressi di un fossato in via delle Part. Il giorno dopo, il proprietario, attuale indagato, ha presentato denuncia per il furto dell'auto, ma le indagini dei carabinieri hanno accertato che la denuncia sarebbe infondata e che il furto sarebbe stato simulato.



