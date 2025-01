Bando A22 Bianchi a Salvini, 'Bolzano soffoca senza la variante'

"Ho informato il ministro che è ottima la pubblicazione del bando per la concessione dell'A22 , ma senza la variante alla Ss12 Bolzano è condannata a soffocare nel traffico", così l'assessore alle opere pubbliche della Provincia di Bolzano Christian Bianchi al ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini.

"Il grande errore - continua Bianchi - è stato compiuto alla fine del 2017, quando il progetto della SS 12 è stato accantonato, nonostante tutto il sistema di viabilità proveniente da sud fosse stato realizzato con una variante su più gallerie, a Ora, a Bronzolo, a Laives e a San Giacomo, che poi dovevano proseguire nella galleria di Bolzano. Un progetto abortito per non spendere questi soldi a favore della città di Bolzano, uno dei pochi centri altoatesini a non essere dotato di una propria variante. Una città eternamente paralizzata, attraversata da nord a sud da un enorme quantitativo di traffico che non è della città, ma che è costretto a passarci per assenza di alternative. Un'intera provincia obbligata a passare nel capoluogo senza alcun senso, senza alcuna motivazione, con tempi di percorrenza altissimi, livelli di inquinamento alle stelle, ed enormi ripercussioni sul traffico della città stessa".

"Nel 2017, quando venne sottoscritto l'accordo che prevedeva la realizzazione della variante dell'autostrada del Brennero e della contemporanea cancellazione del progetto ss12, io fui il più grande critico e con me i sindaci della Bassa Atesina.

L'unico a non accorgersi di aver fatto un danno enorme alla città di Bolzano fu il sindaco di Bolzano. Capisco la sua bramosia di poter mirare allo spostamento del tracciato della A22, che peraltro è un progetto faraonico sia come importo che come ingegneria, ma scambiarlo con il progetto della Ss12 è e resta il più grande errore politico di Caramaschi", così Bianchi, per il quale "il progetto della A22, che comunque, se venisse realizzato, avrebbe tempi comunque lunghissimi, deve seguire il suo corso. Ma immediatamente va riattivato anche il percorso per il progetto della galleria alla Ss12. Di questo ho già scritto e informato il ministro Matteo Salvini, nelle scorse ore", conclude l'assessore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA