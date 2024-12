Sole in Trentino per Capodanno, da giovedì tempo variabile

Per la giornata di Capodanno è previsto bel tempo in Trentino. Lo rende noto Meteotrentino, segnalando tuttavia l'arrivo di nuvolosità variabile e dalla sera e nella notte tra giovedì e venerdì il veloce passaggio di un fronte freddo che potrà determinare locali deboli nevicate anche a bassa quota.

Venerdì sono possibili locali deboli o debolissime nevicate al primo mattino, poi tornerà il sole con un temporaneo rinforzo di moderati e freddi venti da nord. Sabato è previsto tempo molto soleggiato con temperature di stampo invernale, mentre domenica i flussi in quota tenderanno ad intensificare da sudovest apportando aria mite in quota. Dalla sera di domenica 5 gennaio e il giorno dell'Epifania sono probabili precipitazioni diffuse.

Considerate le previsioni meteorologiche, la Provincia di Trento invita - attraverso una nota - a "limitare l'uso di fuochi d'artificio e, in particolare, delle lanterne cinesi, data la possibilità di sviluppo di incendi di sterpaglie o boschivi".



