Kompatscher, 'nessuna decisioni di rilievo su Benko'

"Durante il mio mandato non ci sono state decisioni di rilievo" riguardanti René Benko. Lo ribadisce in una lunga intervista alla Tiroler Tageszeitung il governatore altoatesino Arno Kompatscher, ricordando che il Waltherpark è stato approvato prima del suo arrivo a palazzo Widmann e gli altri progetti sono stati "rigettati oppure non sviluppati" perché "troppo cari oppure non interessanti per la Provincia". Kompatscher sottolinea anche di non doversi vergognare per affermazioni apparse nelle intercettazioni.

Per quanto riguarda invece la giunta "extra large" con il centrodestra, Kompatscher afferma che non si è trattato di un "matrimonio di amore", ma promuove comunque l'operatato dell'attuale esecutivo. Si dice "abbastanza fiducioso" per quanto riguarda la riforma dell'autonomia. Il governatore avverte una "polarizzazione della società" e cita come esempio la presenza di ben 14 gruppi consiliari in Consiglio provinciale. "Ognuno vuole crearsi il mondo a suo piacimento", dice. "E' difficile ristabilire la fiducia nei partiti tradizionali, che restano con i piedi a terra, e dare risposte a domande nuove. Le vecchie ricette non bastono", è convinto Kompatscher.



