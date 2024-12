Esercito: risultati positivi per 'Strade Sicure' in Alto Adige

Sono stati oltre 5300 i controlli a individui e veicoli e 69 le persone fermate, arrestate o denunciate dai militari dell'operazione Strade Sicure a Bolzano, Merano e al valico del Brennero. Nel corso degli ultimi mesi, le donne e gli uomini del 5/o Reggimento Alpini di Vipiteno e dal Reggimento Logistico "Julia" di Merano hanno contribuito - in sinergia con le forze dell'ordine - a controllare il territorio, contrastare la criminalità e il fenomeno dell'immigrazione irregolare, fornendo la sicurezza a numerosi obiettivi sensibili, in coordinamento con il Commissariato del Governo e la Questura di Bolzano.

Il modus operandi del raggruppamento posto alle dipendenze del Comando delle Truppe Alpine dell'Esercito vede l'effettuazione di meno presidi statici, in favore di pattuglie più dinamiche, sia appiedate che a bordo di automezzi. Per il periodo delle festività sono state disposte pattuglie nel centro di Bolzano e Merano, nelle zone maggiormente frequentate dai cittadini e dai turisti.

L'operazione "Strade Sicure", istituita il 4 agosto 2008 (con la legge n.125 del 24 luglio 2008), ha per obiettivo quello di assicurare il presidio del territorio e delle principali aree metropolitane e la sorveglianza di punti sensibili. Il Comando del Raggruppamento - che ha sede a Milano - è attualmente sotto la responsabilità del 10/o Reggimento Genio Guastatori, dopo i turni del 3/o Artiglieria da montagna e del 7/o Alpini della brigata Julia.



