Incendi dolosi, una decina di cassonetti in fiamme a Bolzano

Sono all'incirca una decina i cassonetti andati in fumo nella notte a Bolzano. La serata di lavoro intenso per i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano con l'ausilio dei vigili del fuoco volontari di Aslago-Oltrisarco è iniziata verso mezzanotte con un primo cassonetto andato in fiamme nella zona di Dodiciville. Sono seguiti altri incendi ai cassonetti, tutti di matrice dolosa, in vari punti del centro di Bolzano. Sono stati danneggiati anche una Fiat 500 ed una bicicletta, parcheggiate a fianco dei cassonetti dati alle fiamme. L'ultimo cassonetto è stato incendiato verso le sei del mattino. Le indagini sono in corso.





