Imprese a conduzione femminile,Trentino-AAdige agli ultimi posti

Le imprese a conduzione femminile in Trentino-Alto Adige sono poche rispetto al resto d'Italia.

Questo è quanto emerge da uno studio della Cgia di Mestre sulle partite Iva in 'rosa'. Rispetto agli altri paesi europei l'Italia, in termini assoluti, ha il numero più elevato di lavoratrici indipendenti, ma il Trentino-Alto Adige è fra gli ultimi posti in classifica.

Le donne italiane in possesso di partita Iva che lavorano come artigiane, commercianti, esercenti o libere professioniste in Italia sono 1.610.000, a fronte di 1.433.100 presenti in Francia e 1.294.100 occupate come autonome in Germania.

A Bolzano sono 10.997 le imprese femminili, pari al 18,9 per cento delle imprese sul territorio, a Trento sono 8.710, pari al 18,6 percento, ben lontane da realtà come Cagliari con il 40,5% o Benevento e Avellino, dove le imprese al femminile sono al 30 per cento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA