Primo ritiro di patente per nuovo codice stradale a Bolzano

I Carabinieri di Bolzano sono intervenuti per un incidente stradale all'incrocio tra via del Vigneto e via Galvani. A dare l'allarme al 112 è stato un automobilista che ha notato l'autovettura coinvolta nell'incidente particolarmente danneggiata, che costituiva un serio pericolo alla circolazione stradale della zona. Sul posto, i Carabinieri hanno accertato che il 24enne alla guida aveva un livello poco superiore ad 1 gr. /L., oltre i limiti tollerati dalla nuova legge e, in questo caso specifico, perseguibile penalmente. Al giovane, che guidava un'autovettura intestata ad un'altra persona, è stata ritirata la patente che rischia di essere sospesa dai 6 mesi ad un anno.

Questo è il primo caso di guida in stato di ebrezza trattato dai Carabinieri di Bolzano a seguito delle recentissime modifiche normative che hanno inasprito le sanzioni per questo tipo di violazioni.



