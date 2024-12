Urban Pass Bolzano, convenzione rinnovata per il 2025

L'assessore provinciale all'ambiente, Peter Brunner, ha firmato con Autostrada del Brennero l'accordo sul rinnovo dell'Urban Pass Bolzano per il 2025. Una parte del traffico di attraversamento della città capoluogo potrà così essere deviata sull'autostrada del Brennero.

Grazie alla convenzione stipulata per la prima volta nel 2023 e prorogata nel 2024, sono stati 2.366 (al 31 ottobre 2024) gli utenti che hanno usufruito dell'Urban Pass Bolzano nel 2024, beneficiando di un'esenzione dal pagamento del pedaggio sul percorso tra gli ingressi autostradali di Bolzano Nord e Bolzano Sud e viceversa nei giorni feriali dalle 7.00 alle 9.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

"L'Urban Pass offre vantaggi per la popolazione di Bolzano.

Riduce il traffico lungo la strada arginale e su via Galileo Galilei, contribuendo a migliorare la qualità dell'aria in alcune zone della città", ha osservato l'assessore.

Per gli utenti già registrati, l'esenzione verrà automaticamente estesa di un anno. Nuovi utenti possono richiedere l'esenzione dal pedaggio per un altro anno. Il requisito è che siano in possesso di un dispositivo di telepedaggio elettronico.



