Comune Trento, linee telefoniche temporaneamente fuori uso

A causa di un problema di instabilità con il collegamento al provider telefonico, le linee telefoniche del Comune di Trento non possono effettuare telefonate in entrata e in uscita. I tecnici del Comune sono al lavoro per risolvere l'imprevisto nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo è possibile contattare gli uffici scrivendo un'email agli indirizzi di posta elettronica, disponibili sul sito web del Comune. L'Amministrazione ringrazia tutti gli utenti per la pazienza e si scusa per l'inconveniente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA