Fuoristrada si ribalta su una pista da sci in Alto Adige

Intervento inusuale per i vigili del fuoco ieri sera a Riscone, in Alto Adige. Un fuoristrada si ribalta mentre percorreva una pista da sci dopo la chiusura degli impianti di risalita. Per recuperare il mezzo è dovuto intervenire anche un gatto delle nevi. Ancora da chiarire la dinamica che ha portato la vettura a cappottarsi e il motivo per il quale si trovava sulla pista da sci.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, riportato dal portale news Stol.it, gli occupanti si sono allontanati dopo l'incidente, ancora prima dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine.



