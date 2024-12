Waltherpark, prime aree sono state consegnate

Il completamento del WaltherPark a Bolzano si sta avvicinando. Nel 2025, il complesso sarà inaugurato e attivato in diverse fasi, con l'apertura del centro commerciale prevista per la fine di agosto/inizio di settembre.

Questa settimana è stato consegnato il più grande spazio commerciale: da ora Esselunga inizierà l'allestimento del suo supermercato. Inoltre, è stato firmato il contratto con il nuovo gestore del parcheggio, "Parcheggi Italia S.p.A.", informa una nota.

Al WaltherPark di Bolzano Esselunga aprirà un negozio al piano -1 che, con una superficie di vendita di circa 2.500 metri quadri. Presente nel centro commerciale anche il bar caffetteria Atlantic.

Un altro passo importante verso l'apertura del WaltherPark è la creazione di una joint venture con il gestore del parcheggio, Parcheggi Italia S.p.A., che a Bolzano gestisce già il Garage in Piazza Walther e il parcheggio Laurin. A questi si aggiungerà il garage del WaltherPark, che offrirà complessivamente 533 posti auto a rotazione: 236 al piano -3 e 278 al piano -2, oltre a spazi per 19 motociclette. Inoltre, 42 posti auto saranno dotati di stazioni di ricarica elettrica.

L'apertura del parcheggio è prevista per fine aprile 2025, con accesso tramite il nuovo tunnel con entrata ed uscita in via Mayr-Nusser, condiviso con il garage di piazza Walther.



