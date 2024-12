Si inietta cocaina nei bagni dell'ospedale di Bolzano

Agenti della Squadra "Volanti" della Questura di Bolzno sono internvenuti ieri sera all'ospedale "San Maurizio" su richiesta di una guardia giurata i che, durante le attività di controllo interno, aveva rinvenuto della sostanza stupefacente in uno dei bagni del Pronto soccorso. Si trattava infatti di 2 grammi di cocaina. E' stato così indentificato un 25enne residente in Val Venosta, che ha ammesso di essere un tossicodipendente e di essere entrato in bagno perché in preda ad una crisi di astinenza per somministrarsi la droga con una siringa, rimasta poi sul posto senza protezione. Il giovane è stato denunciato e colpito da un foglio di via per tre anni da Bolzano.

"Lo spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta un fatto particolarmente grave non solo per gli effetti che esso produce di per sé su chi consuma droga, ma anche per il contesto in cui trova terreno fertile per la sua diffusione e per l'indotto criminale che genera, in termini di degrado, microcriminalità e conseguenze sull'ordine e la sicurezza pubblica - ha sottolineato il questore Paolo Sartori -. Per questo motivo la prevenzione ed il contrasto al suo diffondersi rappresenta una delle priorità per le forze di polizia, impegnate quotidianamente a garantire la sicurezza dei cittadini".



