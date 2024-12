Meteo, prevista neve in arrivo in Trentino

Meteotrentino comunica che nelle prossime ore e soprattutto nella prossima notte precipitazioni deboli o moderate diffuse con quota neve in calo fino a 800 - 1000 m e localmente sotto specie durante le fasi più intense ed a fine evento.

Oltre i 1500 - 1700 m attesi 10 - 25 cm di neve o localmente di più soprattutto alle quote più alte mentre quantitativi inferiori sono attesi a quote inferiori. Nella notte e nelle prime ore di domani non si esclude che qualche centimetro di neve possa localmente cadere anche a sotto 800 - 1000 m.

Venerdì rapido esaurimento delle precipitazioni con forti venti da Nord a carattere di foehn via via più freddo in valle.

Soprattutto in quota e nelle valli orientate Nord - Sud saranno possibili raffiche localmente superiori a 70 - 90 km/h. In montagna le temperature diminuiranno di 8 - 10 °C e sarà marcato l'effetto "wind chill", ovvero basse temperature e forte vento.

Sabato i venti tenderanno ad attenuare o cessare con sensibile calo delle temperature anche in valle. Domenica, al pomeriggio sera, probabili deboli nevicate anche a quote basse.



