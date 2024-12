Licenziato, scrive recensioni negative su hotel e collega

Cinquemila euro di multa (contro i 3 chiesti dalla Procura), 10 di risarcimento in favore dell'ex collega (parte civile al processo), più 3 di rimborso delle spese legali. È la condanna inflitta dal giudice Alvise Dalla Francesca Cappello a un brissinese di 50 anni, accusato di diffamazione aggravata a mezzo internet. I fatti contestati risalgono all'agosto 2021. Dopo un mese di lavoro e in una prestigiosa struttura ricettiva della val d'Isarco, l'uomo non si era visto riconfermare il contratto, e aveva lasciato tre recensioni negative sulla pagina Facebook e Tripadvisor dell'hotel. Recensioni firmate con nome e cognome, nelle quali se la prendeva con i titolari e con l'ex collega. Era così scattata la denuncia, conclusa con la condanna di ieri. Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 90 giorni.





