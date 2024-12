Elezioni comunali in Trentino Alto Adige il 4 maggio 2025

Si terranno domenica 4 maggio 2025 dalle 7 alle 22 le elezioni comunali per la scelta dei nuovi sindaci in Trentino Alto Adige. È quanto ha stabilito un decreto a firma del presidente della Regione, Arno Kompatscher, che ha fissato l'eventuale turno di ballottaggio domenica 18 maggio 2025 sempre dalle 7 alle 22. Sempre il 4 maggio 2025 è stata fissata la convocazione dei comizi per l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali nei comuni di Trento e di Bolzano.

Complessivamente sono 157 i Comuni al voto nella provincia di Trento e 111 in quella di Bolzano. I termini per la presentazione delle candidature sono da venerdì 14 marzo a martedì 18 marzo 2025.



