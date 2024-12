Kompatscher, Vermiglio un grande successo anche per l'Alto Adige

«Sono notizie straordinarie: sia per Maura Delpero, che dopo aver vinto il "Leone d'Argento" a Venezia e la nomination ai Golden Globe 2025 è ora sulla strada verso gli Oscar, ma anche per tutto l'Alto Adige. Già solo la candidatura di Vermiglio è un grande successo e dimostra quanto professionalmente i film maker altoatesini lavorino a livello internazionale», ha dichiarato il presidente della Provincia Arno Kompatscher.

«Un successo incredibile per un film meraviglioso», afferma Marco Galateo, vicepresidente e assessore provinciale alla cultura italiana. La regista è stata inizialmente sostenuta dalla Ripartizione Cultura italiana e poi in modo continuativo da IDM. «La scelta di sostenere con fondi pubblici gli artisti locali è importante e corretta, come è stato dimostrato in modo impressionante oggi», afferma Galateo.

In Idm c'è grande orgoglio per l'inclusione nella shortlist.

«L'Alto Adige è sì un territorio cinematografico relativamente giovane, ma si è già costruito un'ottima reputazione internazionale, anche grazie al sostegno del fondo cinematografico, e vanta una schiera di straordinari professionisti del settore. La seconda candidatura consecutiva di un film sostenuto da IDM nella categoria "Miglior film internazionale" lo dimostra chiaramente», ha dichiarato il presidente di IDM Hansi Pichler.



