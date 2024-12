A Bolzano passaporti 'lampo', prima ci volevano 8 mesi

A Bolzano sono crollati i tempi di attesa per i passaporti. Secondo un'inchiesta di Altroconsumo, il capoluogo altoatesino ora risulta tre le città più veloci con sette giorni di attesa, mentre l'anno scorso serviva molta più pazienza (ben otto mesi per ricevere un appuntamento).

Insomma, una rimonta notevole da fanalino di coda verso il gruppo di testa. A Trieste, Roma, Reggio Calabria, Pescara, Perugia, Palermo, Catania, Cagliari, Bologna ed Ancona basta un giorno, a Pordenone e Potenza servono due giorni e a Bari 6 giorni.

Come spiega il questore Paolo Sartori, "la riorganizzazione dell'ufficio, con incremento del personale e con modalità più veloci ed efficienti di prenotazione e di lavorazione procedurale dei passaporti, così come la collaborazione con la Provincia di Bolzano e il Comune di Bolzano, hanno consentito di venire incontro alle esigenze dei cittadini nel rilascio dei titoli di viaggio in tempi assolutamente più rapidi".

L'inchiesta di Altroconsumo in 20 città mostra che la situazione è molto migliorata rispetto a 6 mesi fa perché in 14 città i tempi di attesa per avere l'appuntamento in Questura sono di uno o due giorni, al massimo una settimana. Restano attese troppo lunghe in sei grandi città: a Milano e Trento i cittadini aspettano oltre tre mesi, a Torino e Genova oltre due mesi, a Napoli più di un mese. La città peggiore è Bergamo dove l'attesa è di quasi 6 mesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA