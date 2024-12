Scontro frontale sulla Ss-12 a Campodazzo, 3 feriti

E' di tre feriti, di cui uno grave, il bliancio di uno scontro frontale avvenuto nel primo pomeriggio in una galleria sulla statale del Brennero tra Colma e Campodazzo. I vigili del fuoco intervenuti hanno operato per estrarre le persone dalle macchine e hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell'area interessata dall'incidente. I feriti sono stati dapprima assistiti dal personale di soccorso presente e successivamente trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ponte Gardena, il soccorso sanitario, l'elisoccorso e le forze dell'ordine.





